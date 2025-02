Reggio Calabria: occasione unica in città, posto letto per single in zona residenziale. L’appello: “accorrete numerosi”

StrettoWeb

Reggio Calabria non finisce mai di stupire con le sue “novità“. La città offre innumerevoli servizi di ogni tipo, l’ultima innovazione di pochi giorni fa è la possibilità di poter alloggiare in un comodissimo posto letto all’aperto ma riparato, nella zona nord della città e precisamente all’incrocio tra via Esperia e via Piave nel rigoglioso e popoloso quartiere di Santa Caterina. Come si evince delle foto a corredo dell’articolo scattate questa mattina, all’incrocio su citato è presente un materasso abbandonato per strada che giace li da diverse settimane.

Purtroppo il materasso è singolo quindi non è per una coppia ma per single che magari vogliono rilassarsi lontano dai problemi personali e svagarsi un pò in piena tranquillità e respirare anche aria pulita in quanto il materasso è circondato da erbetta carina che rende il tutto più originale.

Accorrete veloci, quindi, cari reggini perchè l’opportunità è unica ma non è detto che non possa essere irripetibile dato che appunto questa città ha sempre novità originali e conviene non lasciar passare troppo tempo in quanto il posto letto potrebbe essere occupato anche da qualche senzatetto che invece di riposare sul lungomare all’interno delle fermate degli autobus scelga questa soluzione. Certo non sarà la stessa cosa non avendo la vista mare…

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.