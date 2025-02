Reggio Calabria, Noi Moderati in piazza: campagna di tesseramento “per incontrare simpatizzanti e cittadini”

StrettoWeb

“Una giornata dedicata all’incontro e soprattutto all’ascolto della cittadinanza reggina, aspettando tutti coloro che vorranno dare un contributo fattivo all’iniziativa e al radicamento sul territorio. Noi Moderati è un partito liberale-riformista ed europeista che si ispira a valori cristiani e che riunisce i cittadini, tra cui registriamo molti giovani, desiderosi di impegnarsi in prima persona. Possiamo definirci sicuramente un partito votato al buon governo per migliorare con azioni mirate il futuro del Paese e anche della nostra provincia. Formazione, scuola, imprese, famiglia, commercio, infrastrutture, sanità, sicurezza, internazionalizzazione e sostenibilità: questi sono i temi sui quali intendiamo puntare e che rimangono talvolta solo un miraggio”. Così il Coordinamento Provinciale di Noi Moderati, attraverso le parole di Nino Foti, annuncia che il partito guidato da Maurizio Lupi sarà in piazza a Reggio Calabria per la campagna di tesseramento, incontrando cittadini e simpatizzanti.

“La campagna di tesseramento si concluderà il prossimo 15 marzo. Sabato 22 febbraio in Piazza Camagna, in presenza dei vertici provinciali, sarà possibile aderire al partito, ma anche conoscere l’impegno politico che vede sempre più persone avvicinarsi alla nostra identità e concretezza incentrate sul lavoro, sulla difesa della famiglia, e della giustizia sociale. Iniziative concrete come l’estensione strutturale del congedo parentale per madri e padri, da due a tre mesi, innalzando la retribuzione dal 30% all’80% dello stipendio o come l’Introduzione del cosiddetto “Fattore-famiglia”, che calcola le detrazioni fiscali in base al numero di figli e di reddito”, si legge.

“Ma anche l’impegno per il rinnovo della garanzia sui mutui prima casa per giovani under 36 e giovani coppie o l’aumento di 50 milioni per il 2025 dei fondi a sostegno degli studenti con disabilità delle scuole paritarie. Infine l’importante esclusione dal calcolo dell’ISEE del bonus asili nido per favorire l’accesso ai servizi pubblici e la proroga del fondo di garanzia per le PMI per l’anno 2025. Tutto frutto dell’attività politica di Noi Moderati”.

“Oggi più che mai – conclude l’Onorevole Foti – non serve a nessuno un semplice adesione. Serve invece l’impegno a farsi protagonisti di iniziative per il proprio territorio, lavorare per un cambiamento reale. La passione per la politica del bene comune, un modo concreto di fare politica che negli ultimi anni si è smarrito tra selfie e conferenze stampa, mentre il territorio continua a soffrire un gap infrastrutturale ed economico”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.