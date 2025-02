Italia-Ungheria a Reggio Calabria: incontro fra lo staff della Nazionale e gli addetti ai lavori calabresi | INFO

StrettoWeb

Il movimento cestistico calabrese è pronto a vivere un momento importantissimo che precederà la tanto attesa sfida Italia-Ungheria di sabato 23 febbraio. Venerdì 21 febbraio, alle ore 17, a Palazzo San Giorgio, si terrà un incontro esclusivo tra lo staff tecnico della Nazionale e gli addetti ai lavori, subito dopo la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

La conferenza stampa darà ufficialmente il via alla tre giorni di attività che hanno visto la collaborazione tra Fip Nazionale, Fip Calabria e Comune di Reggio Calabria che coinvolgeranno la città e tutta la Regione in vista della partita di qualificazione a EuroBasket 2025. Un appuntamento che segna il ritorno della Nazionale a Reggio Calabria dopo 21 anni.

La città, già in fibrillazione in vista della gara, ospiterà inoltre una serie di eventi collaterali che trasformeranno il fine settimana in una vera e propria festa dello sport.

“L’incontro di venerdì con il team azzurro rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per il movimento cestistico calabrese – ha spiegato il presidente della Fip Calabria Paolo Surace -, con un focus sulla programmazione, sui progetti futuri e sull’importanza di coinvolgere e motivare i giovani atleti. Il clima di grande attesa per il match di domenica, inoltre, rende questa giornata un’opportunità unica per tutti gli addetti ai lavori di avvicinarsi ancora di più alla Nazionale, approfondendo le strategie e l’impegno che stanno dietro ad un evento che unisce l’intera comunità sportiva”.

