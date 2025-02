Reggio Calabria, al Museo diocesano l’evento “Racconti al femminile” | INFO

StrettoWeb

In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 8 marzo alle ore 17.00, il Museo diocesano accoglierà nei suoi spazi l’evento “Racconti al femminile: sei monologhi tra arte e vita”, del quale alle scuole – venerdì 7 marzo alle ore 9.00 e alle ore 10.30, sarà offerta un’anteprima speciale. L’evento vedrà protagoniste sei figure femminili che rappresentano vari aspetti della forza e del coraggio delle donne: da Marta, sorella di Lazzaro, simbolo di fede e tenacia, a Maria, madre di Gesù in una duplice interpretazione che celebra la Vergine come icona di amore incondizionato e di resilienza.

Non mancano personaggi meno noti come quello di una donna del popolo reggino che ha vissuto e superato la devastazione del terremoto di Reggio Calabria del 1908, rappresentando la forza interiore e la capacità di rinascita o quello di una monaca tessitrice, espressione della pazienza e del sentimento dell’attesa, che incarna la perseveranza e la dedizione; per culminare, infine, con la metafora espressa dalla Nike, dea della vittoria, che esplora la gloria e le conquiste femminili nel corso dei secoli.

Si tratterà di un percorso a tappe, intervallato da una visita guidata alle opere conservate nel Museo diocesano, che offrirà ai partecipanti l’opportunità di riflettere sulla Bellezza del patrimonio d’arte sacra esposto, oltre che di interrogarsi, emozionarsi e lasciarsi ispirare dalle straordinarie storie di donne che hanno segnato la storia.

Per partecipare all’evento, a ingresso gratuito, è richiesta la prenotazione contattando il n. 3387554386.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.