Reggio Calabria, è morta Nora Versace: l’amata “cugina-sorella” di Gianni, Santo e Donatella

StrettoWeb

E’ morta oggi a Reggio Calabria la signora Nora Versace: ultranovantenne, era l’amata cugina di Gianni Versace e dei suoi fratelli Santo e Donatella. Molto più di una cugina, in realtà: ha ininterrottamente vissuto con loro dal 1943, quando aveva appena 12 anni, come se fosse una sorella. Figura centrale e importante nella famiglia che ha dato lustro alla città di Reggio Calabria per l’eternità a livello planetario. I funerali si terranno domani, domenica 23 febbraio, alle ore 16 proprio al Duomo di Reggio Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.