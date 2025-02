Reggio Calabria, la “misteriosa” chiesa di San Crispino e Crispiniano cade a pezzi: tetto crollato, degrado e abbandono in pieno centro | FOTO

StrettoWeb

Nel cuore di Reggio Calabria nell’incrocio tra via Fata Morgana incrocio via Filippini, esiste una chiesa abbandonata al degrado più assoluto. Si tratta di un edificio dedicato, come si può leggere nella facciata principale posta su via Fata Morgana, a San Crispino e Crispiniano. Purtroppo però questo storico edificio è talmente tanto degradato che perde pezzi letteralmente: il tetto è addirittura crollato, la facciata è totalmente scrostata su entrambi i lati, il marmo dei gradini all’ingresso visibilmente rotto in più punti e crepato in altri.

Le informazioni su questa Chiesa sono totalmente assenti sul web: a chi appartiene e chi ne ha la responsabilità gestionale? E’ certamente indecoroso che nel centro storico della città si trovi un edificio storico che si presenti in modo così decadente agli occhi di residenti e turisti. In modo particolare il crollo del tetto fa inoltre pensare a un imminente rischio strutturale per l’edificio, che potrebbe quindi rappresentare anche un pericolo pubblico. Ci auguriamo che le autorità intervengano al più presto per fare chiarezza.

