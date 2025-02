Reggio Calabria, Milia (FI): “chiesto un approfondimento sugli atti di spesa per il Carnevale”

StrettoWeb

“È indubbio che il Natale 2024 sia stato colorato principalmente dal grande evento del Capodanno Rai, piuttosto che dalle spese poco giustificate e, in alcuni casi, eccessive. Le intenzioni per il Carnevale 2025 sembrano essere le stesse e, per questo, è necessario un controllo accurato degli atti di spesa”. A dichiararlo in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Federico Milia, a seguito della richiesta di convocazione, inviata ufficialmente al presidente della IX commissione consiliare in data odierna, della dirigente del settore Suap, Dott.ssa Loredana Pace, per un approfondimento sul bando relativo al Carnevale reggino 2025.

“Esigenza di un controllo capillare della spesa”

“La richiesta – specifica il capogruppo- nasce dall’esigenza di un controllo capillare degli atti di spesa, vista la facilità con cui sono state gestite le spese legate al Natale 2024. È importante fare chiarezza, anche in vista delle intenzioni per il Carnevale 2025, che sembrano seguire la stessa impronta”. “Non possiamo permettere che la nostra città continui ad essere teatro di scelte economiche discutibili, che rischiano di compromettere la serietà nella gestione delle risorse pubbliche: Reggio merita un calendario di eventi, non solo per il Carnevale ma per qualsiasi festività, degno di una città metropolitana a forte vocazione turistica, purché però questi eventi vengano effettivamente realizzati e che le spese siano congrue al valore delle iniziative”, conclude Milia.

