Reggio Calabria: Mattiani commissario provinciale della Lega. De Biasi: “risorsa preziosa per rafforzare il partito”

Il consigliere comunale, Giuseppe De Biasi, esprime le sue “più sentite congratulazioni al consigliere regionale Giuseppe Mattiani per la sua nomina a Commissario Provinciale di Reggio Calabria per la Lega Calabria, sotto la guida di Salvini Premier. Si tratta di un’importante nomina, che rappresenta un passo significativo tanto per la Lega in Calabria quanto per la politica locale”.

Il consigliere De Biasi augura a Giuseppe Mattiani “buon lavoro per il suo nuovo ruolo, con il suo entusiasmo e impegno, sarà una risorsa preziosa per rafforzare la Lega in Calabria e per promuovere progetti fondamentali per la crescita della comunità locale”.

