Reggio Calabria, il 24 febbraio la manifestazione “Giornate Pretiane”

Giorno 24 febbraio 2025 sarà celebrata la storica manifestazione “GIORNATE PRETIANE”, che rientra nell’ambito degli eventi culturali promossi dal Liceo Artistico “M. Preti- A. Frangipane” e dal Museo d’Arte Alfonso Frangipane di Reggio Calabria. La “Giornata Pretiana” riveste un significato particolare per il Liceo artistico, poiché nasce da un’idea di Alfonso Frangipane, che ogni 24 febbraio, giorno natale di Mattia Preti, celebrava la figura del cavalier calabrese.

La manifestazione è diventata nel tempo una vera e propria tradizione, una ricorrenza finalizzata non solo a celebrare l’opera del grande pittore di Taverna, ma pensata oltremodo come evento culturale aperto agli studenti, ai docenti, e alla cittadinanza, per promuovere mostre, studi e approfondimenti su artisti e intellettuali del nostro Territorio.

Per questa edizione, si è inteso omaggiare la pittrice Tina Parisi, già allieva di Alfonso Frangipane e poi docente di Discipline Pittoriche presso questo Liceo, oltre che raffinata artista di lungo corso. Una sensibile interprete della figurazione pittorica, che ha conseguito riconoscimenti dalla critica e premi importanti, fra tutti il “Premio Pubblica Istruzione” (1969) e la medaglia d’oro al “Premio Villa San Giovanni” (1977).

Per l’occasione, sarà presentata la sua recente ricerca pittorica , “Mediterraneo- Gli invisibili”, ispirata alle vittime dell’immigrazione, a tutti quegli “invisibili” che spariscono nel mare, nel tentativo disperato di fuggire dalle guerre e dalla miseria.

Essendo una “giornata” speciale dedicata alla pittrice, nell’ambito di questa rassegna sarà allestita una sezione “omaggio” che riunisce alcune opere esemplari della sua carriera e del suo estro creativo.

Alla presentazione dell’evento, che si svolgerà presso l’aula magna del Liceo alle ore 09:30, seguirà l’inaugurazione della Mostra.

La mostra “Mediterraneo- Gli Invisibili” resterà aperta al pubblico dal 24 febbraio al 22 marzo 2025 presso l’Aula Mostre “Alfonso Frangipane” del Liceo Artistico di Reggio Calabria.

