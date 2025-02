Reggio Calabria, la lettera di un gruppo di assistenti educativi: “l’importanza del tempo”

StrettoWeb

“Il tempo è un elemento essenziale per i processi cognitivi ed emotivi dell’individuo. Stili di consapevolezza di scelte che orientano i comportamenti quotidiani nei diversi ambienti di vita individuale e sociale si costruiscono a scuola, in un ambiente di lavoro educante professionale dedito al benessere dell’alunno più fragile e al suo progetto di vita. Ma ci vuole tempo“. È quanto si legge in una lettera inviata da un gruppo di assistenti educativi reggini.

Alla lettera è allegato anche un componimento:

“Prof. perché non dipingiamo più insieme? E perché non costruiamo più coi legnetti?”

“Perché non c’è tempo tesoro”

“E perché non vieni più tutti i giorni da me, non capisco quando non ci sei e mi sento confuso”

“Perché non c’è tempo tesoro”

“Prof. Io con te le cose le capisco meglio perché non sei Prof. e tu hai tanto tempo con me”

“Ma non c’è più tempo tesoro”

“Prof. Io vengo a scuola perché so che tu mi aiuti”

“Ma non c’è più tempo tesoro”

” Prof. non vengo più tutti i giorni a scuola, mamma è seccata e nervosa”

“Ma io non ho più tempo tesoro”

“Prof. Io non so cos’è il tempo”

“Il tempo, tesoro, è quello spazio infinito dove stai bene con gli altri, dove io ti dico sempre la parola INSIEME”.

