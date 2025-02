Reggio Calabria, incidente allo svincolo di Via Cardinale Portanova: traffico in tilt

StrettoWeb

Un incidente si è verificato pochi minuti fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria e precisamente all’altezza dello svincolo di Cardinale Portanova in direzione nord. Il sinistro sembrerebbe essere stato un tamponamento a catena tra più vetture che si sono scontrate subito dopo la galleria. L’incidente sta provocando in questi minuti parecchi disagi al traffico con una lunga coda. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli

