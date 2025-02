Reggio Calabria: incidente sul raccordo autostradale all’interno della galleria prima di Spirito Santo, traffico paralizzato

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sul raccordo autostradale a Reggio Calabria. Il sinistro è avvenuto proprio all’interno della galleria di Spirito Santo in direzione sud. Nell’impatto sono rimasti coinvolti più veicoli. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso e regolato il traffico che è andato completamente in tilt con lunghe code fino allo svincolo di via Lia trattandosi anche di un orario di punta per l’uscita dagli uffici.

