Reggio Calabria, incidente sul Lungomare: Polizia Municipale sul posto

Un incidente stradale si è verificato poco fa sul lungomare di Reggio Calabria. Classico sinistro in cui un’auto in transito urta lo sportello del passeggero che in quel momento stava scendendo dall’automobile. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che sta effettuando gli accertamenti del caso.

