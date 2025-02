Reggio Calabria, incidente nel centro storico: un ferito | FOTO

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato questa mattina in pieno centro storico a Reggio Calabria. Il sinistro è stato all’incrocio tra via Fata Morgana e via del Torrione. Lo scontro avvenuto tra un bus ATAM e una Fiat Panda, ha causato qualche disagio alla circolazione. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale guidati dal Comandante Salvatore Zucco che hanno effettuato i rilievi del caso e regolato la viabilità. Nell’incidente si registra il ferimento del conducente della Fiat Panda.

