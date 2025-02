A Reggio Calabria importante incontro organizzato dagli eurodeputati di ECR-Fratelli d’Italia Chiara Gemma e Denis Nesci

StrettoWeb

“Si è svolto a Reggio Calabria un importante incontro organizzato dagli eurodeputati di ECR-Fratelli d’Italia Chiara Gemma e Denis Nesci, con la partecipazione in videoconferenza del Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci e del Sottosegretario agli Interni Wanda Ferro. Una interessante occasione di ascolto e di confronto con associazioni e operatori del terzo settore, per discutere di inclusione, integrazione, diritti, servizi”. E’ quanto afferma in una nota il Dott. Bruno Squillaci, Presidente Federazione provinciale Fratelli d’Italia Reggio Calabria.

“L’inclusione delle persone con disabilità non può restare un principio astratto o uno slogan vuoto privo di concretezza. Siamo pienamente consapevoli di quanto sia necessario un impegno serio e costante, affinché i diritti sociali non siano solo dichiarati, ma pienamente garantiti e attuati. L’impegno assunto dal Governo Meloni è quello di garantire che le famiglie, già gravate da difficoltà quotidiane, non siano più costrette a lottare per vedere riconosciuti diritti fondamentali come il trasporto scolastico, l’assistenza specialistica o l’accesso ai servizi sociali. È inaccettabile che ci siano ancora Comuni che vengono commissariati perché incapaci di spendere i fondi stanziati dal Governo per il trasporto degli studenti disabili”.

“Ascoltando gli interventi e gli accorati appelli dei genitori presenti, ritengo sia prioritario affrontare con determinazione questioni cruciali come il “dopo di noi” e il pieno riconoscimento del ruolo dei caregiver familiari. Il “dopo di noi” rappresenta una delle principali preoccupazioni delle famiglie con figli o familiari con disabilità: cosa accadrà loro quando non potranno più prendersene cura direttamente? È un tema che tocca da vicino tante persone, che richiede una programmazione concreta e responsabile da parte delle Istituzioni e che non può lasciarci indifferenti. La legge sul “dopo di noi” ha rappresentato un primo passo significativo, introducendo strumenti speciali utili a garantire un futuro dignitoso alle persone con disabilità grave prive del supporto familiare. Tuttavia, non basta. Occorre lavorare per potenziare l’applicazione della normativa, migliorare l’accesso ai fondi previsti e incentivare soluzioni abitative assistite che permettano una reale autonomia e inclusione sociale, con l’obiettivo di promuovere programmi di supporto progressivo, che affianchino gradualmente le persone con disabilità in percorsi di vita indipendente, evitando il trauma del distacco improvviso dalla famiglia. Gli enti locali devono essere messi nelle condizioni di gestire efficacemente queste risorse, evitando sprechi e inefficienze”.

“L’incontro promosso dagli eurodeputati di ECR-Fratelli d’Italia ha rappresentato un’importante occasione per ribadire questi concetti e per ribadire l’attenzione del Governo e dell’Europa su un tema che deve essere costantemente monitorato e migliorato. Tra i risultati già raggiunti, come ha evidenziato con soddisfazione Chiara Gemma, va sottolineata l’importanza della Carta Europea della Disabilità, ma non bisogna fermarsi qui: è indispensabile lavorare affinché l’adozione delle linee guida sulla vita indipendente da parte degli Stati membri diventi una realtà concreta e operativa”.

“In questo contesto, la proposta dell’On. Denis Nesci di creare una rete di associazioni per collaborare sulla programmazione e sull’utilizzo efficace dei fondi europei per la disabilità è un’iniziativa che merita il massimo sostegno. Fratelli d’Italia continuerà a essere in prima linea per garantire che questi fondi vengano utilizzati nel modo migliore, senza sprechi e con un impatto reale sulla vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie”.

“Saremo sempre al fianco di chi combatte quotidianamente battaglie di civiltà per il riconoscimento dei propri diritti. L’ascolto e il confronto con le associazioni e gli operatori del settore sono occasioni indispensabili per comprendere a fondo le problematiche e individuare soluzioni concrete e per questo ringraziamo gli eurodeputati Chiara Gemma e Denis Nesci, che hanno fortemente voluto che questa importante iniziativa si svolgesse a Reggio Calabria. Un particolare ringraziamento sentiamo inoltre di doverlo rivolgere a tutte le associazioni che con merito, impegno e determinazione lavorano ogni giorno al fianco delle famiglie, per una società più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone più fragili”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.