Reggio Calabria, grossa perdita idrica vicino gli Ospedali Riuniti

Una grossa perdita d’acqua è presente da ormai diversi mesi in via Vallone Petrara a Reggio Calabria. La perdita è proprio difronte all’ingresso degli Ospedali Riuniti. I residenti della zona hanno inviato le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo per segnalare che ancora dopo mesi di questa perdita nessuno è intervenuto per riparare il guasto.

