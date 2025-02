Reggio Calabria, grave incidente sulle “Bretelle”: due auto distrutte e un ferito | FOTO

StrettoWeb

Un brutto incidente stradale si è verificato poco fa sulle “Bretelle” del Calopinace a Reggio Calabria. Violentissimo lo scontro tra due vetture che percorrevano l’arteria nella medesima direzione di marcia. Auto distrutte e un ferito tra i due conducenti: soccorso immediatamente dagli operatori del 118, è stato posto in barella e trasportato agli Ospedali Riuniti. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Municipale guidati dal Comandante Salvatore Succo e i Vigili del Fuoco che hanno estratto il ferito dall’auto. La Polizia Municipale sta ricostruendo la dinamica del sinistro e secondo i primi accertamenti in tal senso, sembrerebbe che la causa del violento scontro sia imputabile alla elevata velocità.

