Reggio Calabria, al Gom nuovo percorso di cura per la Miastenia Gravis: “niente più viaggi fuori Regione”

Arriva una buona notizia per la sanità calabrese e per i tanti cittadini che, in questi anni, sono stati costretti ad andare fuori regione per curarsi. L’UOC di Neurologia, infatti, annuncia l’avvio di un nuovo percorso di cura dedicato ai pazienti affetti da Miastenia Gravis, all’interno dell’Ambulatorio Malattie Rare Neurologiche del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

“Questo nuovo percorso assistenziale è stato creato per offrire supporto specialistico altamente qualificato e personalizzato, rispondendo alle esigenze di tanti pazienti che, fino a oggi, hanno dovuto spesso recarsi fuori Regione per curarsi”, ha dichiarato il Commissario Straordinario del GOM di Reggio Calabria Dr. Gianluigi Scaffidi.

La Miastenia Gravis è una malattia rara autoimmune che interessa la giunzione neuromuscolare e, provocando debolezza muscolare compromette la qualità della vita. L’ambulatorio dedicato si propone di offrire diagnosi precise, terapie innovative e un percorso di cura personalizzato per ogni paziente. Il team di specialisti è composto da professionisti altamente qualificati, pronti a garantire un’assistenza multidisciplinare a partire dalla diagnosi fino ai trattamenti personalizzati con monitoraggi periodici.

“Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da malattie rare, fornendo loro il supporto necessario per affrontare le sfide quotidiane, fornendo loro non solo cure mediche specialistiche, ma anche un sostegno umano e costante, accompagnandoli nel loro percorso di cura con empatia ed attenzione”, afferma la dottoressa Vittoria Cianci, attuale Direttore ff dell’UOC di Neurologia nonché responsabile dell’Ambulatorio Malattie Rare. Si tratta, quindi, di un passo significativo verso una migliore gestione della Miastenia Gravis nell’area della Città metropolitana di Reggio Calabria?

“Certamente si. Un nuovo percorso di cura dedicato è cruciale per gestire efficacemente questa condizione patologica complessa. Una diagnosi precoce è fondamentale per controllare i sintomi della Miastenia Gravis e prevenire complicanze gravi – ribadisce la dottoressa Vittoria Cianci – in quanto oggi siamo in grado di fornire diagnosi precise utilizzando test avanzati e la competenza di neurologi esperti. Ogni paziente è unico e richiede un piano di trattamento personalizzato. I percorsi di cura specializzati offrono un approccio su misura, combinando terapie farmacologiche, immunoterapiche e supporto fisioterapico”.

Il Commissario straordinario sottolinea che “educare i pazienti e le loro famiglie sulla Miastenia Gravis è essenziale per una gestione efficace della patologia e che Centri di eccellenza, come questo attivato al Gom, sono all’avanguardia nella ricerca e nell’accesso a nuove terapie, offrendo ai pazienti le migliori opzioni di trattamento disponibili. In conclusione, un percorso di cura dedicato per la Miastenia Gravis è essenziale per fornire una gestione completa e personalizzata della malattia, migliorando significativamente la qualità della vita dei pazienti”.

Per maggiori informazioni o per prenotare un appuntamento, è possibile contattate l’ ambulatorio via e-mail all’indirizzo neurologia@ospedalerc.it allegando un’impegnativa per “Visita neurologica- Primo accesso” specificando di dover fruire dell’Ambulatorio Malattie Rare.

