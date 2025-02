Reggio Calabria, “Un arcobaleno di colori per la Giornata dei Calzini Spaiati” alla scuola “Radice-Alighieri”

StrettoWeb

L’Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri” di Catona a Reggio Calabria si è trasformato in un tripudio di colori e creatività in occasione della Giornata dei Calzini Spaiati, un’iniziativa dal forte valore educativo e sociale. L’evento, svoltosi presso la Scuola Primaria di Catona Centro, e organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Calanna in collaborazione con l’istituto scolastico nell’ambito del “Percorso Legalità”, ha coinvolto docenti, alunni e famiglie, uniti nel promuovere un messaggio di inclusione e rispetto per la diversità.

Chi ha partecipato

Hanno partecipato la Dirigente Scolastica, Avv. Simona Sapone, la referente del “Percorso Legalità della scuola”, docente Fortunata Barbagiovanni, il Sindaco del Comune di Calanna, Dott. Domenico Romeo, la Presidente della CPO del Comune di Calanna, Dott.ssa Teresa Forti, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Cav. Dott. Antonio Marziale. La loro presenza ha conferito ulteriore valore all’iniziativa, sottolineando l’importanza di sensibilizzare le nuove generazioni ai temi dell’inclusione e del rispetto reciproco. Presenti all’ incontro gli alunni delle classi IV e V del plesso di Catona centro e dei plessi periferici di Salice e Villa San Giuseppe, collegati in remoto.

Tutti gli intervenuti hanno sottolineato come “I calzini spaiati”, con le loro fantasie e tonalità uniche, siano diventati il simbolo della giornata, ricordando a tutti che la diversità non solo è normale, ma rappresenta una risorsa preziosa da valorizzare. “Tutti diversi, tutti uguali e tutti speciali” è stato lo slogan dell’iniziativa, un messaggio semplice ma potente che ha trovato espressione nelle opere realizzate dai bambini e nelle attività didattiche svolte in classe. La scuola ha saputo, quindi, creare un ambiente in cui ogni studente, indipendentemente dalle proprie caratteristiche, si sente valorizzato e parte di una comunità.

Le classi, infatti, si sono animate con colori, disegni e lavori creativi, trasformando la scuola in uno spazio, in cui la diversità è stata celebrata come elemento di bellezza e forza. L’evento non è stato solo un momento di festa, ma anche un’opportunità di riflessione sull’importanza dell’inclusione nella società. Il messaggio lanciato è stato chiaro e forte: “Un mondo che accoglie e rispetta le differenze è un mondo migliore per tutti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.