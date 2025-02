Reggio Calabria, nuova scoperta a due passi dall’Università: spunta un geyser | VIDEO

StrettoWeb

Una nuova e interessante scoperta a due passi dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria. In via Antonio Quistelli spunta un geyser d’acqua naturale. Chissà se potrà diventare oggetto di studio da parte di studenti ed esperti della Mediterranea che non avranno nemmeno problemi logistici nel recarsi sul posto: la via è quella che porta diretta al cancello d’ingresso dell’ateneo reggino.

Nel video sottostante, segnalato alla redazione di StrettoWeb da un nostro lettore, si può vedere come dal marciapiede sulla sinistra esca fuori un forte getto d’acqua che si alza per qualche metro dal terreno e bagna l’intera strada. Qualche cittadino risparmierà sul lavaggio auto…

