Reggio Calabria, incontro sulla gestione delle alberature urbane: tra manutenzione, sicurezza e sostenibilità

Il Club Alpino Italiano Sezione Aspromonte Sezione di Reggio Calabria organizza un incontro di grande interesse per la cittadinanza e i professionisti del settore ambientale e forestale. L’evento, intitolato “Alberature Urbane tra gestione e problematiche”, vedrà in qualità di relatore il Prof. Andrea Rosario Proto, Professore Associato di Tecnologia del Legno presso il Dipartimento di AGRARIA dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e importante esperto del settore.

Durante l’intervento, il Prof. Proto approfondirà le tematiche legate alla gestione delle alberature urbane, analizzando le sfide connesse alla loro manutenzione, alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale. Saranno trattati argomenti quali l’importanza della scelta della specie arboree, le tecniche di monitoraggio e le strategie per mitigare i rischi connessi a eventi estremi e al degrado strutturale degli alberi in ambiente urbano.

L’incontro rappresenta un’opportunità per approfondire il ruolo fondamentale del ruolo dei tecnici professionisti (dott. Forestali e dott. Agronomi), dell’importanza delle alberature nelle città, sia in termini ecologici che di benessere per la popolazione. Il confronto con esperti del settore offrirà spunti di riflessione su come migliorare la gestione del verde urbano, con un approccio scientifico, tecnologico e soprattutto efficace per prevenire tragedie.

Appare evidente, in conclusione, che in futuro la forestazione urbana con i suoi alberi e boschi in città acquisterà una funzione sempre più importante anche dal punto di vista sociale, educativo e per il benessere delle persone e sarà sempre più richiesta una figura specializzata in grado di supportare le azioni di gestione e progettazione.

