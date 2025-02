Reggio Calabria, Gasparri: “quando le vicende giudiziarie toccano la sinistra non fanno mai eco”

StrettoWeb

Maurizio Gasparri, storico esponente della destra italiana, capogruppo di Forza Italia al Senato, è stato ospite del talk show ideato da Maurizio Insardà, “San Giorgio e il Drago”, su Antenna Febea. In studio anche il giornalista Piero Gaeta. “Morte di Francesco Occhiuto? Ci ha profondamente colpito, oggi sarò a Cosenza ai funerali. Legato alla Calabria? Assolutamente sì. Sono stato più volte candidato qui e sono sempre a disposizione del territorio”, rimarca Gasparri.

Vicende giudiziarie, Occhiuto e Cannizzaro, Gasparri: “ecco cosa penso”

“Le vicende giudiziarie? Quando toccano la sinistra non fanno mai eco. Cannizzaro nella segreteria nazionale? Ha un consenso importante in Calabria ed a Reggio in particolare, sta facendo tanto per questa città. Occhiuto? E’ un ottimo presidente, il suo è un governo del fare. I figli di Berlusconi in politica? Non credo proprio”, spiega Gasparri.

