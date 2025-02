Reggio Calabria, Fratelli d’Italia su Piazza del Popolo: “ennesimo fallimento del centrosinistra”

StrettoWeb

“Sono ormai lontani i tempi in cui il sindaco Falcomatà passeggiava in campagna elettorale fra i commercianti di Piazza del Popolo promettendo la ristrutturazione e la regolarizzazione del mercato; quando, nel corso di una manifestazione affermava: “questa è la Reggio di Battista (ambulante di quel mercato), che ha deciso di non cedere al fascino perverso dell’abusivismo, e combatte…a lui parliamo perché non deve mai pensare che rimanere nella legalità non sia conveniente”; i tempi in cui, in forza di un bando pubblico del 2018, l’amministrazione comunale assegnava i posteggi all’interno della piazza, assicurando che avrebbe in breve tempo rilasciato le licenze. Oggi, invece, con una delibera di giunta, senza preavviso alcuno, senza confronto con le parti interessate e senza interfacciarsi con il consiglio comunale, con toni da Marchese del Grillo, Falcomatà chiude quella piazza e quel mercato, senza dare alcuna seria e motivata spiegazione“, è quanto scrive in una nota il coordinamento di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria.

Fdi incontra gli ambulanti

Per questo motivo, il coordinamento di Fdi ha inteso incontrare presso la propria sede una delegazione del comitato degli ambulanti di Piazza del Popolo, per sentire le loro ragioni. “Ci hanno descritti quasi come dei fuorilegge – sostengono – Siamo stati cacciati via e privati della principale fonte di sostentamento senza nessun preavviso, causando così un disastro economico per decine di famiglie reggine”. I tanti commercianti con regolare licenza di vendita, ai quali è stato di fatto impedito di poter svolgere il proprio lavoro, erano da tempo in attesa di comunicazioni in merito alla regolarizzazione da parte dell’amministrazione che, come sempre, è dedita alle facili promesse a cui non dà però seguito con i fatti. Dal 2018 in poi la situazione è stata volutamente e colpevolmente lasciata allo sbando, la riprova è la mancanza di seri controlli e l’assenza di volontà politica volta a sanare una vicenda che avrebbe potuto ridare a Piazza del Popolo la propria originaria identità e che adesso, invece, ha causato un dramma per tante famiglie ed un danno alla città. Dinnanzi a quello che, davanti agli occhi di tutti i reggini, si palesa come l’ennesimo fallimento di questo centrosinistra, che sarà ricordato solo per aver riportato indietro di almeno 20 anni le lancette dell’orologio del progresso e della modernità, Fratelli d’Italia pone un serio interrogativo: quali sono i reali interessi di questa amministrazione riguardanti Piazza del Popolo? Quali sono le vere intenzioni del sindaco e compagni su quell’area?”.

L’impegno di Fdi

Questi interrogativi, lasciano molte perplessità e fondati dubbi su quanto potrà accadere nel prossimo futuro. Fratelli d’Italia si impegnerà in ogni sede “a chiedere a gran voce che Piazza del Popolo mantenga la sua destinazione originaria; a chiedere a gran voce che i commercianti che hanno diritto vengano tutelati e non umiliati, come invece è accaduto; a chiedere a gran voce che vengano rispettate le volontà dei cittadini di quelle zone, i quali, abituati ad un mercato rionale, sono stati privati di un tratto caratteristico del luogo, presente da oltre 70 anni”.

