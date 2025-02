Reggio Calabria, festa liturgica per i santi Francisco e Giacinta | INFO

StrettoWeb

Papa Francesco aprendo la Porta Santa della basilica di S. Pietro, ha dato ufficialmente il via all’Anno Santo. Il Santuario della Madonna della Grazia di Gallico Superiore (R.C.), è stato un luogo scelto, dall’Arcivescovo S.E. Fortunato Morrone, per il pellegrinaggio e l’indulgenza giubilare. Il Rettore Sac. Don Francesco Saraceno ha aperto la porta Santa del santuario il primo Gennaio 2025 alle ore 18.00.

Tra gli appuntamenti in Santuario, nell’anno giubilare 2024/2025, c’è una festa liturgica di rilievo il 20 Febbraio 2025. “L’Associazione Amici di Fatima”, ha programmato una Liturgia coadiuvati dal Sac. Francesco Saraceno in memoria dei pastorelli di Fatima: i santi Francesco e Giacinta Marto.

I Pastorelli di Fatima non hanno mai smesso di essere bambini, ma sono modello per tutti, bambini, adulti e anziani. Loro sono riusciti ad incarnare la santità e il messaggio di Gesù, sono stati bambini che hanno concentrato la loro vita in Dio con l’adorazione e i sacrifici. È la prima volta nella storia che la Chiesa canonizza bambini così piccoli; anche loro, quasi senza rendersene conto, hanno dato la vita per Cristo. La Vergine Maria è stata la loro maestra e guida per il loro percorso spirituale; i bambini, inoltre, sono i prediletti di Gesù e sono coloro che fanno felice il Suo Cuore.

Come i Pastorelli di Fatima hanno intuito di avere una missione da compire, oggi più che mai In un mondo che sembra stia andando a pezzi, abbiamo bisogno di accogliere le parole della Madonna che ci scaldano il cuore e che ci danno il coraggio di credere che il Bene trionferà sul male.

