A Reggio Calabria l’evento “Storie nel mio cuore”, idea di 3 realtà per promuovere l’artigianalità

Si terrà sabato 15 febbraio “Storie nel mio cuore”, l’evento di lancio di una collaborazione solidale, a sostegno del progetto Corredino Sospeso, con “Antonia Messineo, racconti fotografici” e “Zuccarata, laboratorio domestico di pasticceria”. L’idea di “Storie nel mio cuore” nasce dalla volontà di queste tre realtà reggine di creare una rete virtuosa che promuova l’artigianalità per realizzare una nuova linea solidale dell’associazione, unica e che racconti storie, andando oltre al semplice oggetto.

Per questo ogni oggetto e servizio scelto sarà personalizzabile, ascoltando i ricordi e la storia di chi lo sceglierà per celebrare il proprio momento speciale e custodirà anche la storia di tante piccole vite che Corredino Sospeso, da cinque anni, sostiene grazie alla generosità di tante persone che credono nel progetto. “Le volontarie e le due professioniste ti aspettano sabato 15 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso la sede di Corredino Sospeso (Viale Amendola 1 D/E – RC), per scoprire la nuova linea e i nuovi servizi solidali e per costruire insieme a te un progetto unico con un disegno su misura per te, dalla bomboniera, al dolce, al tag e al servizio fotografico e tanto altro ancora. Sarà un dolce sabato mattina, con accesso libero e gratuito, in cui conoscere questa sinergia e fare colazione insieme con dei biscotti dal sapore unico e solidale”, si legge nella nota dell’Associazione Pandora.

Per informazioni clicca qui cliccare sul seguente link: https://wa.me/message/CUGQ56KCDPHBC1.

