Reggio Calabria, ennesimo dramma scuote la città: giovane muore suicida

Una tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi nel quartiere di Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria. Un giovane di 32 anni si è tolto la vita all’interno della propria abitazione a San Giovanni di Pellaro ma al momento non si conoscono le cause che abbiano spinto l’uomo a compiere il folle gesto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini e i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

