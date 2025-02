Reggio Calabria, dopo due mesi ritorna il consiglio comunale

StrettoWeb

Dopo due mesi, ritorna il consiglio comunale a Reggio Calabria. E’ quanto comunica il presidente Enzo Marra. Il consiglio è convocato, in sessione urgente, per il giorno 27.02.2025 alle ore 11.00 nell’aula Repaci di Palazzo Alvaro presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria, essendo indisponibile la sala “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio per lavori di ristrutturazione, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

Approvazione delle aliquote Imu anno 2025; Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. A) t.u.e.l. del dlgs. 267/2000. J Associazione Angoli Corsari – rappresentante legale Giada Diano – sentenza corte di appello di Reggio Calabria n. 667/2021; Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di negoziazione assistita fascicolo 80745/c sig. Gattuso Pietro Antonino; Approvazione del nuovo regolamento comunale per l’applicazione dell’ imposta di soggiorno.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta urgente di seconda convocazione il giorno 28.02.2025 alle ore 12.00.

