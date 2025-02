Reggio Calabria, dipendente comunale stroncata da malore improvviso: città sotto shock

StrettoWeb

Reggio Calabria è sotto shock questa mattina per l’ennesimo malore improvviso che ha strappato ai propri cari una vita che aveva ancora tanto da dare. La vittima è una dipendente comunale molto stimata e apprezzata. La donna lavorava alla Hermes, società in house di Palazzo San Giorgio. Non sono ancora chiare le cause del decesso, che ha colto la signora – di mezza età – proprio mentre si recava al lavoro. Purtroppo non è mai arrivata: ore di grande sgomento e incredulità tra i colleghi e gli amici che hanno appena avuto la terribile notizia.

