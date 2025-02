Reggio Calabria, la Dea Bendata fa tappa a Tremulini

StrettoWeb

La Dea Bendata ha fatto tappa a Tremulini. È stato venduto proprio in una Tabaccheria del popoloso rione del comune di Reggio Calabria, la Rivendita n. 61 di Giuseppe Leone, il biglietto che ha consentito ad un fortunato giocatore di vincere la bellezza di 10.000 euro. Il biglietto Gratta e vinci “Monetine fortunate”, del valore di un euro, era stato acquistato – come riporta l’agenzia Agimeg – nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio presso la Tabaccheria che si trova in via Guido Miggiano, nella zona nord della città. Auguri all’ignoto fortunato che ignoto era e ignoto resterà.

