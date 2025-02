Reggio Calabria, tutto pronto per il convegno “Sulla Riforma dello Sport” | INFO

StrettoWeb

Ultimi giorni per iscriversi al convegno “Sulla Riforma dello Sport”, organizzato da ASC Calabria in collaborazione con ASC Reggio Calabria e con l’Ordine dei Commercialisti, che avrà luogo il prossimo 21 febbraio, dalle ore 15:30 alle 18:30, presso la Sala Biblioteca del Palazzo Alvaro di Reggio Calabria. Un appuntamento imperdibile voluto fortemente dal Presidente Regionale ASC Calabria, Reggio Calabria e Consigliere Nazionale ASC, Antonio Eraclini, rivolto ai professionisti ed esperti del settore, alle associazioni affiliate ASC ed a tutti coloro che gravitano nell’ambiente sportivo per rimanere al passo con le riforme dello sport.

Un’opportunità di aggiornamento gratuito offerto da ASC Calabria e da ASC Reggio Calabria per approfondire le varie tematiche attinenti alla Riforma dello Sport ed i particolar modo in ordine a Safeguarding, Responsabilità ed Opportunità di lavoro nello Sport.

I partecipanti

Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti, dott. Stefano Poeta e del Presidente Nazionale ASC e Consigliere Nazionale di Confcommercio e del CONI, Avv. Luca Stevanato, si alterneranno nella qualità di relatori il Dott. Alessandro Londi (Segretario Generale della Federazione Atletica Leggera), il Dott. Valter Vieri (Commercialista e Direttore Generale di ASC), l’Avv. Maria Cecilia Morandini (Presidente Commissione safeguarding ASC) ed il Dott. Commercialista Antonio Vicari, per illustrare le novità più importanti in materia di Riforma dello Sport, Safeguarding, Responsabilità ed opportunità nello Sport, fornendo una puntuale analisi sulla riforma dello sport e che ci aiuteranno a capire come affrontare questi cambiamenti in modo concreto e proficuo.

Tanti gli aspetti che verranno esaminati al fine di aggiornare coloro che gravitano nel mondo dello sport e che dovranno cogliere questa importante opportunità di crescita formativa gratuita. Per iscrizioni inviare una mail a: info@ascreggiocalabria.it o segreteriaasccalabria@gmail.com.

