Reggio Calabria, in Confindustria gli studenti dei percorsi di alternanza scuola-lavoro

Anche quest’anno Confindustria Reggio, con il grande contributo dei Giovani Imprenditori e della Sezione Industrie Varie, accompagnerà gli studenti delle scuole reggine in un affascinante percorso di alternanza scuola lavoro. “È sempre bello vedere all’interno di Confindustria tanti giovani che riempiono la nostra sala – commenta il Presidente di Confindustria Giovani Reggio, Giuseppe Lombardo -. Sono loro il futuro di questa nostra amata terra, e a noi spetta il compito di provare a trattenerli, con degli input positivi, trasmettendo loro quanto sia bello fare impresa in Calabria. Ai ragazzi dico formatevi, studiate, siate folli in questa fase, sperimentate, appassionatevi a qualcosa, perché solo in questo modo riuscirete ad avere successo nella vita. Confindustria Giovani è al fianco di chi vuole creare, innovare e costruire un futuro migliore. Se avete un’idea, non abbiate paura di svilupparla. La formazione, la rete di contatti, le competenze pratiche che potete acquisire oggi, sono la chiave per rendere il vostro sogno una realtà. Fatelo, scegliendo sempre la via della legalità, non è mai troppo presto per cominciare a credere in voi stessi e nei vostri sogni!”.

Al tavolo di presidenza presenti anche Ferdinando Polito, presidente di Piccola Industria Confindustria Reggio, Simona Mazzaferro, funzionario Confindustria e Tutor alternanza, Marco Polimeni, consigliere gruppo Giovani e delegato sport e grandi eventi, e Antonino Polito, giovane imprenditore. In collegamento video, Angelo Marra, presidente della Sezione Industrie Varie di Confindustria Reggio: “Guiderò i ragazzi nella costruzione di un Business Model Canvas, uno strumento semplice e visivo per organizzare al meglio un’idea d’impresa o un progetto e prendere decisioni più strategiche ed efficaci”.

Il Vice Presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Febert, ha rivolto un messaggio di benvenuto agli studenti presenti. “L’alternanza scuola-lavoro rappresenta un’opportunità preziosa per avvicinare i giovani al mondo delle imprese, vi invito, pertanto, ad affrontare questa esperienza con curiosità, impegno e voglia di mettervi in gioco. Il futuro della nostra economia si costruisce anche attraverso il vostro talento e la vostra determinazione. Buon lavoro a tutti!”.

A sottolineare la bontà dell’iniziativa anche i due Dirigenti Scolastici.

Avv. Anna Rita Galletta, dirigente dell’ITE Piria -Ferraris – Da Empoli: “L’Istituzione scolastica che mi pregio di dirigere privilegia la scelta di percorsi per le competenze trasversali che possano aggiungere tasselli importanti alla formazione giuridica ed economica degli studenti, già di per sé molto importante. Il rapporto con Confindustria conferma una sinergia che da sempre ha caratterizzato le relazioni della mia Istituzione Scolastica con gli enti del territorio, e che rappresentano attori determinanti nel dialogo di apprendimento, per allineare sempre di più ciò che si apprende tra i banchi di scuola con la realtà del mercato del lavoro che gli studenti troveranno una volta conseguito il diploma”.

Prof.ssa Antonella Borrello, Dirigente scolastico Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”: “Saluto con piacere l’inizio del percorso di PCTO in collaborazione con Confindustria Reggio Calabria, che ringrazio per l’opportunità che ha offerto ai nostri allievi nel corso degli anni. La sua ricaduta è, infatti, molteplice: i ragazzi entrano in contatto non solo con il mondo dell’imprenditoria ma anche con la legalità, la scoperta delle nostre ricchezze, la possibilità reale di vivere una vita pienamente soddisfacente nella propria terra: messaggi che rientrano pienamente nelle linee educative della scuola e che pertanto danno un grande significato e valore a questa attività”.

“Come Piccola Industria, come imprenditori in genere, attribuiamo grande valore ai nostri giovani e alla loro visione d’impresa. Con la nostra esperienza e competenza, unite alla loro creatività e capacità, vogliamo essere il motore che guida il futuro. Per questo, accogliamo con entusiasmo le nuove idee imprenditoriali, fondamentali per costruire un domani migliore per tutti”, le parole del presidente Polito.

Il delegato Polimeni, ha, invece, nel suo intervento, trattato l’argomento dello sport come motore di impresa. “Lo sport rappresenta una grande opportunità per i ragazzi, per questo Confindustria Giovani, ha voluto inserire anche questa tematica nei vari incontri che faremo con gli studenti, lo sport, e tutto ciò che gli gira intorno, rappresenta un settore in continua crescita”.

Durante la mattinata, alla presenza degli alunni dell’ITE “Piria – Ferraris – Da Empoli” e del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, il Presidente Lombardo ha consegnato il premio alla migliore idea d’impresa realizzata dagli alunni dell’alternanza dello scorso anno. Un premio fortemente voluto da Confindustria Giovani, alla sua prima edizione, uno stimolo in più per gli alunni presenti. Tra le tante idee prodotte, a vincere il premio “MIGLIOR IDEA D’IMPRESA”, PCTO A.S. 2023/2024, è stata “CULTURAMONDO” della classe III E del Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria. Il Premio è stato ritirato dalle studentesse Giulia Ferrante e Sofia Nicoletti accompagnate dalla tutor Prof.ssa Valentina Macheda.

