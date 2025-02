Reggio Calabria, il 21 febbraio la conferenza: “Oltre l’ostacolo: la persona al centro” | INFO

StrettoWeb

“Oltre l’ostacolo: la persona al centro“. Un focus sulle priorità del “Terzo Settore” e sulle risposte da poter avanzare, sarà al centro del 1° tavolo di condivisione e confronto a più voci, in programma a Reggio Calabria venerdì 21 febbraio 2025 (ore 17,00) nella sede consiliare del Comune di Reggio Calabria. Si tratta di un momento d’incontro ma soprattutto di “confronto” tra Associazioni, Enti, Organizzazioni e operatori di settore per raccontare le fondamentali attività messe in campo da ognuna e le progettualità portate avanti a favore delle famiglie che vivono le differenti “fragilità” in città e nel comprensorio territoriale calabrese.

A dialogare con loro saranno il Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno On. Wanda Ferro, il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali On. Maria Teresa Bellucci, gli Europarlamentari del Gruppo Ecr On. Denis Nesci e l’On. Chiara Gemma componente del Forum Europeo della Disabilità che ha promosso l’evento e che concluderà gli interventi, moderati dal giornalista Tonino Massara.

Non mancheranno anche spunti per soffermarsi sugli aspetti di riforma del Terzo Settore tra i più fondamentali dal punto di vista sociale che necessita di massima attenzione, impegno e affiancamento in questo percorso di transizione e per la costruzione di strumenti efficaci di sviluppo e valorizzazione (come ad esempio la Carta Europea della Disabilità appena varata dal Parlamento europeo).

Un confronto costruttivo per provare a sostenere il ruolo insostituibile del Terzo Settore, in grado quotidianamente di raccogliere le opportunità, le soluzioni, le sfide cruciali per la coesione sociale del nostro Paese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.