Reggio Calabria, centro storico in totale degrado e abbandono: le FOTO da Via dei Filippini e Piazza Orange

Un affezionato lettore di StrettoWeb, Ernesto per Reggio, ci ha inviato questa mattina le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo e che denotano lo stato di degrado in cui versa il centro storico di Reggio Calabria. Le foto sono state scattate in via Via dei Filippini e a Piazza Orange e si evince il totale abbandono di due luoghi simbolo della città. Il lettore afferma indignato: “spettabile Redazione, Via dei Filippini e Piazza Orange, un tempo simboli distintivi di Reggio Calabria, versano da oltre un lustro “in uno stato di grave degrado, come gran parte del centro storico. Le strade e i marciapiedi sono deteriorati, moltissime attività commerciali hanno chiuso, e la pulizia dell’area lascia molto a desiderare. Vanno elogiati coloro che continuano a operare nonostante queste difficoltà. È urgente un intervento di riqualificazione che restituisca dignità e vitalità al centro storico. Distinti saluti buon lavoro Ernesto per Reggio”.

