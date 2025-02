Reggio Calabria, Cassa Dottori Commercialisti: al via un nuovo progetto all’Università Mediterranea

StrettoWeb

Parte domani, giovedì 20 febbraio, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, “CDC EDU – Fare i conti con il futuro”, il progetto di formazione universitaria su cultura previdenziale e libera professione della Cassa Dottori Commercialisti. Fulcro di questo percorso è avvicinare in modo concreto il mondo degli Enti di Previdenza e Assistenza a quello universitario attraverso un insieme di incontri rivolti alle studentesse e agli studenti per conoscere l’importanza di una visione futura del risparmio previdenziale, ma anche della professione.

La collaborazione fra la Cassa Dottori Commercialisti e il mondo universitario nasce dalla consapevolezza dell’Ente di potere avere, grazie a un significativo investimento nella formazione, un ruolo attivo nella crescita delle nuove generazioni fornendo agli studenti dei concreti spunti di riflessione sulle opportunità lavorative della professione del Dottore Commercialista e dal percorso previdenziale che lo accompagna.

L’iniziativa prevede due incontri, durante i quali saranno approfonditi dai Consiglieri di amministrazione e dai dirigenti dell’Ente i temi della previdenza, dell’assistenza e della sostenibilità sociale con l’obiettivo di diffondere l’importanza della pianificazione del futuro professionale e previdenziale. Gli studenti, che avranno partecipato all’iniziativa, potranno candidarsi – previa redazione di un elaborato finale – al programma dei tirocini della Cassa, che mette a disposizione una borsa di tirocinio con rimborso spese.

I seminari si terranno il 20 e il 21 febbraio, con la partecipazione del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, direttore Prof. Massimo Finocchiaro Castro e il Corso di Laurea Magistrale in Economia, Coordinatrice Prof.ssa Marcella Scrimitore.

Le parole del Vicepresidente Antonino Dattola

“Investire nella formazione rappresenta per la Cassa un importante tassello: nell’ultimo periodo abbiamo destinato ai giovani professionisti diversi contributi finalizzati alla crescita professionale e all’ampliamento delle competenze professionali”, ha dichiarato Antonino Dattola, Vicepresidente della Cassa Dottori Commercialisti. “Da due anni siamo anche negli Atenei italiani ed è un grande onore poter collaborare con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria per diffondere la cultura previdenziale e per far conoscere la professione di Dottore Commercialista. Tali incontri sono un’occasione preziosa di dialogo e di vicinanza verso gli studenti per confrontarsi sulle sfide e le opportunità di chi vuole intraprendere la professione”.

Il Rettore Zimbalatti: “per noi è un piacere”

“È un grande piacere poter ospitare questi incontri con la Cassa Dottori Commercialisti, che ringrazio personalmente e a nome dell’Ateneo per l’opportunità. L’iniziativa è un’occasione preziosa per le nostre studentesse e i nostri studenti per conoscere sia le dinamiche in atto della professione, sia l’importanza di pianificare il loro futuro previdenziale” ha dichiarato Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. “Creare ponti e sinergie con il mondo del lavoro e delle Istituzioni italiane consente di accompagnare concretamente gli universitari nella costruzione del loro futuro”.

Il programma

Di seguito il programma dei seminari.

