Reggio Calabria, i Carabinieri trascorrono il pomeriggio insieme agli anziani per parlare del fenomeno delle truffe

Ieri presso il Comune di Cardeto (RC), alla presenza del Sindaco e del parroco della chiesa Santi Pietro e Paolo, i Carabinieri della locale Stazione hanno trascorso il pomeriggio insieme agli anziani del Comune aspromontano. Nella circostanza, il Comandante della Stazione ha offerto alcuni utili consigli agli anziani per riconoscere i tentativi di truffa ed impedire ai malfattori di circuirli. Il Maresciallo ha infatti illustrato le tecniche di raggiro più frequentemente utilizzate dai truffatori, che spesso si presentano telefonicamente come appartenenti alle Forze dell’Ordine o come avvocati, richiedendo denaro o gioielli per evitare, presunte gravi conseguenze giudiziarie per persone care alla vittima.

Gli anziani, che trascorrono la loro giornata frequentando la comunità hanno accolto positivamente l’incontro. Purtroppo, molti anziani cadono ancora nella trappola di questi malviventi. Per questo è infatti importante saper riconoscere le situazioni più a rischio, conoscere gli elementi che possano far pensare che sia in atto un tentativo di truffa e, di conseguenza, avere ben presenti i comportamenti da assumere.

Prestare attenzione se qualcuno telefona o si presenta a casa, chiedendo del denaro o oggetti preziosi per pagare fantomatiche cauzioni, debiti o acquisti di merce, con la scusa che lo ha mandato un parente: in tutti i casi, rinviare l’appuntamento e contattare il familiare interessato, segnalando immediatamente ogni situazione sospetta al più vicino Comando. Al termine dell’incontro, sono state fornite le utenze telefoniche da contattare in caso di necessità e ricordato che il numero di emergenza “112” è attivo 24 ore su 24.

