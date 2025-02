Reggio Calabria, cantiere precario al palazzo della Città Metropolitana di via Aschenez: sfiorata la strage. Auto danneggiate e caos in centro | FOTO

StrettoWeb

Grave incidente questa mattina nel cuore di Reggio Calabria e precisamente in via Aschenez, di fronte il Convitto Tommaso Campanella, dove dal cantiere del palazzo della Città Metropolitana è volato materiale pericoloso che è finito su due automobili, danneggiandole. Poteva essere una strage, se solo fortuitamente in quell’istante fosse transitato qualcuno sul marciapiede. Fortunatamente non si registrano feriti.

Di certo appare molto grave che sia accaduto un episodio del genere in un cantiere di un’opera pubblica. E’ evidente, dalle immagini che pubblichiamo a corredo dell’articolo, che l’impalcatura esterna non abbia avuto alcun tipo di problema. A piombare sulla strada sono state due reti elettrosaldate che erano state maldestramente utilizzate per bloccare un telo sul terrazzo, posizionato per evitare che piovesse dentro durante i lavori di sistemazione del terrazzo.

Il vento di questa mattina non è stato particolarmente forte: non può trattarsi in alcun caso di una fatalità. E’ doveroso che l’ente risponda alla cittadinanza in modo concreto, assumendosi le proprie responsabilità non solo nei confronti dei cittadini che hanno subito dei danni ma nei confronti di tutta una comunità che chiede correttezza e rispetto delle regole, soprattutto da parte di chi rappresenta le istituzioni.

Per rimuovere il materiale precipitato dal cantiere, la strada è rimasta chiusa un paio d’ore con pesantissime ripercussioni al traffico del centro cittadino,.

