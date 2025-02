Reggio Calabria, attivato Fondo di Assistenza Sanitaria per i dipendenti della Polizia Locale: grande soddisfazione

StrettoWeb

“Il Coordinamento delle Polizie Locali Cisl FP Calabria, esprime viva soddisfazione per l’attivazione di un Fondo di Assistenza Sanitaria, unica realtà in Calabria, a favore dei dipendenti della Polizia Locale di Reggio Calabria, già operativo, voluto dal Comandante, Colonnello Dott. Salvatore Zucco, stipulato con il Fondo PosteVita. La stipula di questa convenzione, che rientra nel più ampio spettro dei modelli di welfare a favore dei lavoratori, consiste in un sistema sanitario integrativo, che si affianca a quello del S.S.N, il quale permetterà, ad ogni dipendente, di potere usufruire di rimborsi spesa per prestazioni sanitarie rese dagli istituti convenzionati, che peraltro sono molti”. E’ quanto afferma in una nota il Coordinatore Regionale delle Polizie Locali Cisl FP Calabria, Dott. Giuseppe Falcone.

“Questa convenzione non costerà nulla ai lavoratori, tantomeno all’Amministrazione, in quanto viene finanziato dall’art. 208 del C.d.S. (D.lgs. 285/92). La decisione del Comandante della Polizia Locale reggina va nel giusto indirizzo delineato dalla vigente contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni Locali, il quale, agli artt. 82 e 98 del CCNL 2018-2021, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, permette l’utilizzo delle suddette risorse per finalità assistenziali destinate ai lavoratori, così come recepito anche nel C.C.D.I. vigente, previsione fortemente voluta da codesta Organizzazione Sindacale”.

“Il welfare integrativo attivato presso la Polizia Locale di Reggio Calabria, modello virtuoso di utilizzo di risorse economiche, destinate ad aiutare i lavoratori nel fronteggiare spese sanitarie impreviste o meno, dovrebbe essere ampliato, ad opera dei vari dirigenti dell’Ente, anche con indirizzi ben specifici provenienti dalla politica, a tutti i settori, individuando le risorse che potrebbero finanziare questo istituto, a favore dei lavori tutti, questo è l’auspicio della Cisl FP. Il welfare, paragonabile ai c.d. fringe benefits, oggi assume estrema rilevanza, perché sostiene economicamente i lavoratori in un periodo di profondo disagio economico che sta attanagliando i lavoratori pubblici a livello globale”.

“Inoltre, la Cisl FP è venuta a conoscenza che è in via di definizione anche la questione Fondo Perseo – Sirio, che aveva subìto una battuta d’arresto che durava anni, grazie ad una proficua e risolutiva interlocuzione tra il Comandante e il Dirigente Settore Risorse Umane, ulteriore motivo di soddisfazione per un tema cui la scrivente Organizzazione Sindacale si è da sempre battuta e che, anche in questo caso, sosterrà economicamente i lavoratori tutti”.

