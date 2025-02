Reggio Calabria, tutto pronto per l’assemblea sindacale USB al Tribunale

StrettoWeb

“L’Unione Sindacale di Base (USB) invita tutto il personale delle sedi giudiziarie reggine a partecipare all’assemblea sindacale, che si terrà giovedì 27 febbraio 2025 dalle ore 11:30 alle 13:30, presso il Tribunale di Reggio Calabria in Aula Biblioteca (torre 2, piano 3). L’incontro si rivolge a tutti i lavoratori e le lavoratrici della Giustizia, per discutere e affrontare temi di rilevante importanza per la categoria”. Così in una nota il sindacato.

I punti all’ordine del giorno

“I punti all’ordine del giorno saranno:

Presentazione della lista e dei candidati RSU, in vista delle prossime elezioni che si terranno ad aprile; Stabilizzazione del personale precario e ragioni del No al nuovo CCNL, dagli stipendi inadeguati alla rigida disciplina del lavoro agile; Famiglie professionali ed esclusione dai tavoli sul contratto integrativo, una questione che merita chiarezza e proposte eque; Varie ed eventuali, con spazio aperto agli interventi dei dipendenti per raccogliere spunti e proposte.

USB ribadisce il proprio impegno in difesa dei diritti del personale della Giustizia, in particolare di lavoratrici e lavoratori precari, ancora oggi ostaggio di una stabilizzazione parziale e incerta nonostante la cronica carenza di personale amministrativo. USB invita a un’ampia e attiva partecipazione all’incontro, per costruire insieme un futuro stabile e dignitoso nel Ministero della Giustizia”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.