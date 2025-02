Reggio Calabria, arriva un altro campione del mondo per le conferenze de “Il Calcio è Arte”. E c’è anche una sorpresa speciale

StrettoWeb

Prosegue con grande successo il ciclo “Il Calcio è Arte”. Nell’ambito dell’iniziativa, il 3 marzo, presso l’Aula Magna Quistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e il 6 marzo 2025, presso il Teatro Odeon di Reggio Calabria, si terranno due conferenze di assoluto rilievo con protagonisti d’eccezione del mondo del calcio.

Si comincia lunedì 3 marzo con “Il Ruolo della Cultura Sportiva nella Vita”. Alle ore 11:30, avrà luogo la conferenza “Il Ruolo della Cultura Sportiva nella Vita”. Andrea Barzagli, ex difensore di fama internazionale noto per il suo contributo fondamentale al successo della Juventus e della Nazionale Italiana, parteciperà come relatore principale. Conosciuto per la sua eccezionale carriera e le sue abilità difensive, Barzagli esplorerà l’importanza dello sport nella cultura e nella società. La conferenza sarà moderata da Alessandro Alciato, un affermato giornalista sportivo e autore di diversi libri sul calcio. Alciato è rinomato per le sue interviste esclusive con figure chiave del calcio e ha collaborato con prestigiosi media come Sky e DAZN, oltre a progetti con FIFA e Amazon Prime.

Edizione speciale giovedì 6 Marzo 2025. “Il Calcio è Arte” renderà omaggio alla Reggina, con una conferenza dal titolo “Reggina dal 1914 ad oggi, oltre un secolo”. A partire dalle ore 9:45, il focus proposto si concentrerà sul centenario del club, coinvolgendo figure storiche quali Presidenti, Allenatori, Dirigenti, Giocatori e Staff della Reggina. La moderazione sarà gestita da Paolo Amadeo, un giornalista di riferimento per il calcio nazionale. Entrambi gli appuntamenti offrono un’opportunità unica per studenti, appassionati e professionisti del settore di approfondire il significato e l’impatto culturale e sociale del calcio, attraverso i racconti di protagonisti che hanno inciso nella storia di questo sport.

