Reggio Calabria, gli appassionati del Lido Comunale furiosi con l’Amministrazione Falcomatà: “dove vivono? Non sanno neanche che succede qui dentro, è uno scempio”

Gli appassionati del Lido Comunale di Reggio Calabria furiosi nei confronti dell’Amministrazione Falcomatà, hanno inviato alla Redazione di StrettoWeb una dura nota in cui esprimono il loro sdegno relativamente alle condizioni della struttura. Ecco il testo: “Buon pomeriggio, siamo sempre quel gruppo di irriducibili appassionati del lido Comunale che hanno scritto ad Agosto 2024 alla vostra redazione per denunciare l’interruzione dei servizi a metà settembre da parte della ditta affidataria del Comune dopo aver pagato un canone fino al 31 ottobre. Gli amministratori ,naturalmente, si sono ben guardati di ribattere alcunché ben sapendo che la loro posizione era indifendibile. Oggi, dopo l’ennesimo incendio alla Torre Nervi, siamo veramente indignati nel sentire le affermazioni dell’assessore Romeo il quale si sente sollevato dal fatto che la parte riqualificata non sia stata danneggiata”.

“Ma dove vive costui? Possibile che non sappia che le cabine “nuove” sono state danneggiate nel lontano mese di Ottobre e che, addirittura talune sono adibite a dormitorio? Molto probabilmente neanche ieri, visto che si è recato sul posto, si è accorto che non ci sono le porte e che all’interno trovano posto dei materassi. E ci viene da pensare che neanche legge i giornali, visto che più volte sono stati pubblicati articoli inerenti tali problematiche. Per non parlare, poi, delle cabine lato nord ormai in mano a senzatetto e sbandati …peccato che gli stessi non possono certificare la loro residenza all’anagrafe!!! Che scempio!!! Non è possibile privare la cittadinanza di un luogo che dovrebbe essere fruibile tutto l’anno”.

“Ci sarebbero tante altre cose da aggiungere ma chiudiamo con una domanda: Che fine hanno fatto i lavori ? Non dovevano iniziare ad Ottobre? Che sbadati…abbiamo letto il mese, ci è sfuggito l’anno!

Prepariamoci ad un’altra estate da incubo!”.

