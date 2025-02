A Reggio Calabria il 68° Convegno Missionario dei Seminaristi

StrettoWeb

Il Seminario Pio XI di Reggio Calabria ospita il 68° Convegno Missionario dei Seminaristi, un’importante occasione di formazione e spiritualità che coinvolge ben 160 seminaristi provenienti da tutta Italia. Un’occasione di confronto e integrazione tra i seminari delle varie diocesi italiane che quest’anno hanno scelto Il Pio XI di Reggio Calabria come sede. Questo evento, fortemente voluto da Missio, rappresenta un momento di crescita e di riflessione per le future guide spirituali, unendo le realtà ecclesiali in un cammino condiviso verso l’annuncio del Vangelo.

Il convegno in programma dal 26 febbraio al 1 marzo, celebra la missione e il servizio, in un tempo di ascolto, condivisione e preparazione. A conclusione dei lavori, venerdì 28 febbraio, alle18, 30, la solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta dall’arcivescovo Fortunato Morrone con la partecipazione dei 160 seminaristi.

