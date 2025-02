Reggio Calabria, incontro “All’alba dell’umano: la civiltà nasce dalla cura dell’altro e la donna nasce medico” | INFO

StrettoWeb

Lunedì 24 febbraio 2025 alle ore 17:30, presso Palazzo Alvaro, Reggio Calabria, nella Biblioteca Gilda Trisolini, nell’ambito del ciclo di conferenze “Appuntamento con la Grande Bellezza, Arte, Letteratura, Storia“, ideato dal Presidente nazionale A.I.Par.C. dott. Salvatore Timpano, e realizzato in accordo con la Città Metropolitana di Reggio Calabria ed in collaborazione con la Deputazione di Storia Patria, si terrà la conferenza: “All’alba dell’umano: la civiltà nasce dalla cura dell’altro e la donna nasce medico“.

La civiltà nasce dalla cura dell’altro e la donna nasce medico. Obiettivo dell’incontro è quello di illustrare l’importanza della figura femminile in tutti gli ambiti professionali, in particolare nel campo della Medicina.

Secondo Margaret Mead antropologa americana “la donna nasce medico nel senso di prendersi cura mentre gli uomini devono studiare per diventarlo”.

In realtà la possibilità per una donna di esercitare l’arte medica è stata legata al contesto sociale ed in più civiltà completamente negata. I relatori, inoltre, evidenzieranno le scoperte di alcuni ricercatori e si soffermeranno sulla Medicina di Genere che rappresenta un grande cambiamento della Medicina tradizionale.

I saluti istituzionali saranno affidati a Filippo Quartuccio Consigliere della Città Metropolitana Delegato alla Cultura, Salvatore Timpano, Presidente nazionale A.I.Par.C, Giuseppe Caridi, Presidente Deputazione di Storia Patria Calabria.

Modera: Salvatore Timpano Medico, Esperto d’Arte.

Introduce: Emira Dal Moro, Medico Direttore Dipartimento Salute A.I.Par.C.

Relaziona: Annamaria Rosato, Medico, Direttore Dipartimento Eguaglianza di Genere A.I.Par.C.

Conclude: Alfredo Focà, Medico, Storico, Responsabile Parco Storico-Culturale A.I.Par.C. Umberto Zanotti Bianco

