Reggio Calabria, il 24 febbraio l’evento “Ali della libertà” | INFO

Il Centro Comunitario Agape e l’associazione Tra Noi Calabria sono stati impegnati nella realizzazione di una serie di attività, previste dal progetto “Ali della libertà: percorsi di autonomia per donne in difficoltà”, che ha avuto il sostegno di Action Aid e Fondazione Realizza Il Cambiamento. Il progetto, che si avvia alle conclusioni, ha inteso sviluppare un sistema integrato che favorisca i percorsi di autonomia di donne provenienti da situazioni di fragilità sociale, l’erogazione di doti per l’autonomia e la creazione di un sistema integrato di sostegno.

Il piacere è quello di restituire i risultati raggiunti e condividere quanto è stato sperimentato con le azioni previste con un evento conclusivo, nel corso del quale sarà presentata anche una piccola pubblicazione che riassume tutto il percorso. L’intenzione è che l’impegno profuso in questo percorso non si disperda ma diventi patrimonio della collettività e una buona prassi da replicare.

L’evento si svolgerà lunedì 24 febbraio alle ore 10.00, presso la sede dell’associazione Tra Noi Calabria, in via don Orione n° 5. Interverrà l’equipe di progetto costituita da: Giusy Nuri (coordinatrice), Alice Pizzi (assistente sociale), Alessandra Lo Presti e Daniela Rossi (formatrici e tutor famiglie solidali), Maria Franco (psicologa). Concluderà i lavori: l’assessore comunale al Walfare Lucia Anita Nucera.

