Reggio Calabria, l’incontro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul Burraco” | INFO

StrettoWeb

“Il 22 febbraio 2025, alle ore 17:00, si terrà, presso la sede in Via Emilio Cuzzocrea 11, Reggio Calabria, l’incontro inaugurale organizzato dal circolo Arci Samarcanda in collaborazione con l’Associazione Burraco Team Trapper, presieduta da Piero Praticò. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di Burraco della città di Reggio Calabria. L’incontro segnerà l’inizio di una serie di attività dedicate al gioco del Burraco, quale strumento di aggregazione e socializzazione“. È quanto si legge in un comunicato stampa inviato da Arci Samarcanda, associazione organizzatrice dell’evento.

“L’invito è esteso a tutti, sia ai circoli di Burraco di Reggio Calabria – chiamati a partecipare con l’intento di rafforzare il legame tra le realtà locali e diffondere sempre più la cultura di questo gioco che unisce e coinvolge persone di tutte le età – sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta e scoprire il fascino del Burraco. Vi aspettiamo numerosi al Samarcanda per una serata all’insegna del divertimento, della convivialità e della passione per il Burraco!“, si legge in conclusione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.