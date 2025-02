Reggio Calabria, 20enne arrestato per droga

StrettoWeb

Un 20enne reggino è stato arrestato per droga nei giorni scorsi a Reggio Calabria: i Carabinieri, durante un servizio di perlustrazione nella nota zona dello spaccio del Polo Sanitario di Arghillà, si sono insospettiti quando hanno notato un giovane innervosirsi ed allungare il passo alla loro vista. Per questo motivo lo hanno raggiunto, fermato e perquisito trovandolo con 4 dosi di marijuana già confezionate: tre erano nella tasca dei pantaloni, una in quella del giubbotto. Nell’altra tasca del giubbotto c’era un bilancino di precisione, sporco anch’esso di marijuana.

A quel punto i militari hanno arrestato il giovane. Il giudice ha disposto la convalida dell’arresto nel processo per direttissima, accogliendo la richiesta degli avvocati difensori Mariateresa e Demetrio Pratticò che hanno ottenuto l’obbligo di firma. Il processo si svolgerà con il giudizio abbreviato.

