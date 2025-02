Reggio Calabria, 19enne beccato con armi, droga e contanti: arrestato | DETTAGLI

StrettoWeb

Nei giorni scorsi a Reggio Calabria, A. A. di 19 anni è stato trovato dai Carabinieri in possesso di un coltello di 19cm, di marijuana e di soldi in contanti. Il giovane è stato beccato dai Carabinieri di Catona all’interno di una palazzine di Arghillà e alla vista dei militari il 19enne si è agitato cercando di scappare. Immediatamente A.A. è stato bloccato e perquisito ed è stato trovato in possesso di un coltello serramanico lungo 19cm, di un bilancino senza marca, di 30 euro nel portafoglio e di marijuana suddivisa in 10 dosi e avvolta nel cellophane per un peso complessivo di 27-28 grammi.

Il giovane è stato quindi arrestato e portato al giudice, non per direttissima ma come udienza di convalida dell’arresto. Il giudice ha convalidato l’arresto e applicato l’obbligo di firma due volte a settimana. Il 19enne è difeso dagli avvocati Mariateresa e Demetrio Pratticò.

