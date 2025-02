Reggio Bic-Treviso, voglia di riscatto: la presentazione del match

StrettoWeb

Dopo la battuta d’arresto in terra sarda, la Farmacia Pellicanò Reggio Bic è pronta a tornare in campo con determinazione e spirito di rivalsa. Sabato 15 febbraio, alle ore 14:00, la compagine reggina affronterà Treviso tra le mura amiche del Palacalafiore, in un match cruciale per le ambizioni playoff.

La squadra allenata da coach Antonio Cugliandro ha lavorato duramente in settimana, nonostante il momentaneo trasferimento al Palalumaka per consentire l’installazione del maxi cubo al Palacalafiore.

Gli allenamenti si sono focalizzati sulla correzione degli errori commessi nella sfida contro Porto Torres, con l’obiettivo di presentarsi al meglio per la delicata sfida contro Treviso.

L’avversario di turno si presenta in ottima forma, reduce da una prestazione convincente contro Firenze e determinato a ripetere il successo ottenuto all’andata contro la squadra amaranto.

Per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic, ottenere i due punti in palio significherebbe rimettersi in carreggiata nella corsa playoff e scrivere un altro capitolo importante nella storia del club.

L’appuntamento è fissato per sabato 15 febbraio alle ore 14:00 al Palacalafiore, dove i tifosi sono chiamati a sostenere la squadra in una sfida fondamentale per il futuro della stagione.

