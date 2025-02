Reggio Bic-Treviso, D’Anna: “dobbiamo lavorare su nostri limiti”

StrettoWeb

Gara intensa e combattuta per la Reggio Bic, che conquista una vittoria cruciale nella corsa ai play-off nonostante le difficoltà incontrate sul campo. L’avversario ha lottato fino all’ultimo, cercando in tutti i modi di rientrare in partita e addirittura ribaltare il risultato, ma la squadra di Reggio Calabria ha saputo mantenere il controllo e portare a casa il successo.

Ilaria D’Anna ha commentato la gara con grande lucidità: “È stata una partita tosta, e sinceramente non mi aspettavo di meno. Abbiamo commesso tanti errori in difesa, un aspetto su cui stiamo lavorando per migliorare. Dobbiamo capire che le partite si vincono prima in difesa e poi in attacco. Questa gara ci è servita proprio per individuare dove sbagliamo e su cosa dobbiamo lavorare di più“.

La fluidità del gioco della Reggio Bic non è stata quella a cui il pubblico è abituato. Le ragioni? Secondo D’Anna, anche gli allenamenti e gli impegni giornalieri possono aver influito: “allenarsi sempre sullo stesso campo è un conto, dover cambiare continuamente ambiente è un altro. Questo ci costringe ogni volta a riadattarci, creando difficoltà nel ritrovare il ritmo abituale. Inoltre, la squadra deve ancora crescere a livello collettivo: in alcuni momenti ci siamo concentrati troppo sulle individualità e meno sul gioco di squadra. Dobbiamo lavorare sulla mentalità, perché è il primo step per migliorare, seguito poi dall’aspetto fisico“.

Ora il campionato si ferma momentaneamente, ma non per la Reggio Bic, che si prepara ad affrontare la Coppa Italia a Porto Torres. Un appuntamento atteso, ma anche una grande sfida: “dobbiamo lavorare duramente, senza fermarci. Solo nei prossimi giorni scopriremo cosa ci aspetterà a Porto Torres e se la squadra avrà la grinta e la voglia necessarie per affrontare questa competizione“.

Un percorso in crescita per la Reggio Bic, che punta a migliorarsi passo dopo passo, con determinazione e spirito di squadra.

