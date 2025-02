Reggio Bic, Cugliandro: “la Coppa Italia ci ha fatto crescere. Ora a Firenze per i Playoff, poi l’Eurocup”

StrettoWeb

La Reggio Bic torna dalla Coppa Italia con una sconfitta rimediata contro la forte Briantea Cantù, ma con tanta esperienza accumulata e la voglia di migliorare in vista dei prossimi impegni. Coach Antonio Cugliandro analizza, ai microfoni della società reggina, il percorso della squadra e guarda già alla prossima sfida contro Firenze, cruciale per la qualificazione ai Playoff.

Un’esperienza di crescita in Coppa Italia

“La Coppa Italia ci ha servito molto per la crescita della squadra e della società – afferma coach Cugliandro – Era la nostra prima vera esperienza in questa competizione, conquistata sul campo. Sapevamo di essere la quarta forza del campionato, come confermato dalla classifica e dalla qualità del roster rispetto a squadre più esperte come Porto Torres, Cantù e Santo Stefano. Per noi è stato un modo per arricchirci e imparare, ma ora dobbiamo concentrarci sul futuro“.

A Firenze per i play-off

Il prossimo obiettivo è la sfida contro Firenze, fondamentale per raggiungere le semifinali dirette del campionato. “Sarà una gara difficile – continua il coach – veniamo da settimane complicate a livello logistico per i lavori al Palacalafiore e per gli impegni della Nazionale Italiana di basket in piedi. Abbiamo affrontato trasferte pesanti, allenandoci in tre palazzetti diversi e vivendo periodi di grande stress fisico e mentale. Ora dobbiamo ricaricare le batterie e affrontare Firenze con la giusta determinazione“.

L’Eurocup e un Palacalafiore rinnovato

Dopo il campionato, sarà il momento dell’Eurocup, che si giocherà in un Palacalafiore completamente rinnovato. “L’anno scorso abbiamo vissuto l’Eurocup come un’esperienza impegnativa ma entusiasmante – racconta Cugliandro –. Sappiamo che l’organizzazione sarà un grande sforzo, ma ci teniamo tantissimo a questa qualificazione. Siamo consapevoli delle difficoltà affrontate nelle ultime partite e vogliamo voltare pagina, dimostrando il nostro valore“.

Il rinnovamento del Palacalafiore è un altro motivo di entusiasmo. “Finalmente abbiamo una struttura degna della Serie A di basket in carrozzina. Il nuovo impianto luci e il maxi cubo danno un tocco moderno, quasi da NBA. È un gioiello del Sud Italia che merita di essere valorizzato. Non vediamo l’ora di tornarci e di sentire il calore del pubblico“.

L’appello ai tifosi: riempiamo il Palacalafiore

Il coach chiude con un appello ai tifosi: “Già lo scorso anno abbiamo avuto una grande risposta da scuole, associazioni e appassionati. Quest’anno vogliamo fare ancora meglio. Riempire il Palacalafiore sarebbe un sogno per noi e un riconoscimento per tutti i sacrifici fatti. Reggio Calabria ama il basket, e il basket in carrozzina merita lo stesso affetto e supporto“.

La stagione della Reggio Bic entra nel vivo: tra la lotta ai play-off e l’Eurocup, la squadra è pronta a dare battaglia e a regalare spettacolo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.