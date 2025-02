Reggina, Trocini: “Paternò in salute e organizzato”. L’aggiornamento sugli infortunati: lesione per Giuliodori

StrettoWeb

“Contro l’Enna abbiamo sofferto i primi 20 minuti loro. Sono stati bravi e intensi, hanno messo in campo trame che non ci aspettavamo, ma la nostra squadra è forte e sa gestire anche i momenti e affondare in quello giusto”. Così il tecnico amaranto Bruno Trocini interviene in conferenza stampa a due giorni dal match tra Paternò e Reggina. Dopo essere tornato brevemente sulla sfida vinta domenica, l’allenatore fa la conta degli indisponibili e di chi ha recuperato.

“Giuliodori purtroppo ha una piccola lesione muscolare e non sarà della gara, ha qualche settimana di stop. Adejo ha recuperato. Grillo e Forciniti si sono allenati con la squadra e sono a disposizione. Salandria ha qualche problema alla caviglia da settimane, mentre gli altri sono tutti a disposizione”, aggiunge. E in merito al prossimo avversario, afferma: “il Paternò è una neopromossa organizzata, in salute, con la testa libera, con entusiasmo e con giovani di qualità, che in casa ha fatto un’ottima stagione. E’ una partita delicata, difficile”.

“Il DG ha detto che in caso di C sarò confermato? Eh certo, ho il rinnovo automatico con la promozione, non è che il Direttore ha fatto un grosso sforzo… (ride, ndr). A parte gli scherzi, pensiamo al presente”, continua Trocini.

